В Калужском национальном парке «Угра» появится композиция «Царство выхухоли»

В среду, 12 июля, РИЦ Боровского района сообщил о том, что на территории нацпарка «Угра» обустроят музейную композицию, научный комплекс и жилой модуль под названием «Царство выхухоли».

Русская выхухоль – известный обитатель «Угры». Всего на территории нашей страны осталось шесть тысяч особей. Зверек обитает только в России и занесен в Красную книгу.

Предположительно, выхухоль появилась на нашей планете более 30 миллионов лет назад и является современником мамонтов. Ей удалось пережить все прошлые природные катаклизмы.

По словам директора нацпарка Виктора Гришенкова в «Царстве выхухоли» планируют не только рассказывать о животном, но и находить пути сохранения вида. Для этой цели в комплексе будут созданы условия для изучения млекопитающего учеными и студенатами.

Открытие музейной композиции планируется к концу этого года. Жилой модуль и научный комплекс намерены построить к 2024 году.

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