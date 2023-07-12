В Калужской области сгорел магазин

Во вторник,11 июля, в Боровском районе произошел пожар, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Около 18:00 в городе Ермолино загорелся магазин. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На данный момент уточняются обстоятельства происшествия.

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