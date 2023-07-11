Многие жители Обнинска недовольны транспортной реформой

Во вторник, 11 июля, ЦУР Калужской области сообщил о том, что за неделю было обработано 98 комментариев, касающихся реформы общественного транспорта в Обнинске.

Не все местные жители довольны предстоящей транспортной революцией. Они считают, что изменение схемы маршрута повлечет за собой лишние пересадки, что чревато увеличением расходов на проезд.

Губернатор региона Владислав Шапша на заседании правительства призвал власти Обнинска выслушать мнение людей, а Калугу проанализировать опыт в преддверии транспортной реформы.

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