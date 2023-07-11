В Калужской области устроили негласные соревнования по тихой охоте

В прошедшие выходные боровские любители белых и лисичек взяли в «осаду» местные леса и полянки, сообщили в районном информационном центре.

Все грибники возвращались домой с разным «уловом». Везунчикам удалось набрать пару ведер, а кто-то довольствовался парочкой грибов в руках.

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