В Калужской области устроили негласные соревнования по тихой охоте
В прошедшие выходные боровские любители белых и лисичек взяли в «осаду» местные леса и полянки, сообщили в районном информационном центре.
Все грибники возвращались домой с разным «уловом». Везунчикам удалось набрать пару ведер, а кто-то довольствовался парочкой грибов в руках.
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