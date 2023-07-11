В Обнинске вышили уникальную карту Калужской области

Во вторник, 11 июля, администрация города Обнинска рассказала о создании уникальной карты Калужской области, вышитой руками обнинских мастериц.

Два месяца 15 рукодельниц обнинского Городского клуба ветеранов создавали панно по старинным схемам в уникальной Калужской технике вышивки - цветная перевить.

Полотно вышло размеров 1,5 на 1,3 м, оно повторяет очертания границ Калужской области.

Эта работа будет выставлена на Всероссийском фестивале «Вышитая карта регионов России» в Чувашии, там будет собрано единое полотно из лоскутов всех регионов страны.

Получится карта многообразия России.

— Спасибо нашим мастерицам за кропотливый труд и получившуюся красоту! – говорится в сообщении администрации Обнинска.

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