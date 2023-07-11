В Обнинске задержали отморозка, который скальпировал юношу из-за цвета волос

Вечером понедельника, 10 июля, в подмосковном городе Электросталь полиция возбудила уголовное дело по факту жуткого преступления. Двое отморозков попытались снять скальп с 19-летнего молодого человека, цвет волос которого им не понравился.

- Между двумя мужчинами и молодым человеком произошёл конфликт из-за цвета волос последнего, - говорится в официальном сообщении прокуратуры. - Злоумышленники решили отрезать ему волосы ножом, и нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы.

Одного из нападавших задержали по горячим следам там же, в Электростали. Им оказался житель Республики Коми.

А вот с поиском второго пришлось немного повозиться. Но утром вторника, 11 июля, официальный представитель МВД России Ирина ВОВК сообщила, что задержан и он.

Его поймали в Обнинске Калужской области.

Пострадавший госпитализирован.

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