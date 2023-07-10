Обнинский «Квант» проиграл «Арсеналу-2» в товарищеском матче

В воскресенье, 9 июля, футболисты из Обнинска проиграли 0:1 в товарищеском матче тульскому «Арсеналу-2», сообщили в сообществе ФК «Квант».

Перед игрой спортсмены начали обживать новый дом и раздевалки.

Первый тайм закончился ничьей. Главный тренер «Кванта» Олег Морозов поблагодарил гостей из Тулы и отметил, что матч дал пищу для размышлений.

Во втором тайме хозяева поля пропустили один мяч, но игроки, по мнению тренера, не потеряли боевой настрой.

- Были моменты и хорошие, и плохие, для этого и играем, - рассказал Морозов.

По его словам, спортсмены создавали много волнительных для соперника моментов несмотря на то, что на игре не было «основной обоймы» футболистов – Мельникова, Демидова, Яковлева, Житникова.

Новый сезон команда начнет в Химках 22 июля.



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