За полгода жители Обнинска собрали 14 000 килограммов вторсырья

В воскресенье, 9 июля, администрация города Обнинска сообщила, что в наукограде за июнь собрано более 2 600 килограммов вторсырья.

Обнинский Экоцентр в июне собрал 2 675 килограммов отходов и направил на переработку.

За полгода жители наукограда собрали 14 000 килограммов вторсырья!



Экоактивисты подметили, что в июне на переработку чаще приносили текстильные отходы.

Обнинский Экоцентр расположен на улице Комарова, 1 (за «Самсоном»).

Работает по графику:



ЧТ 10:00-13:00

ПТ 16:30-19:00

СБ 10:00-13:00

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