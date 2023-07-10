За полгода жители Обнинска собрали 14 000 килограммов вторсырья
В воскресенье, 9 июля, администрация города Обнинска сообщила, что в наукограде за июнь собрано более 2 600 килограммов вторсырья.
Обнинский Экоцентр в июне собрал 2 675 килограммов отходов и направил на переработку.
За полгода жители наукограда собрали 14 000 килограммов вторсырья!
Экоактивисты подметили, что в июне на переработку чаще приносили текстильные отходы.
Обнинский Экоцентр расположен на улице Комарова, 1 (за «Самсоном»).
Работает по графику:
ЧТ 10:00-13:00
ПТ 16:30-19:00
СБ 10:00-13:00
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