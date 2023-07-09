В Малоярославецком районе выгорела хозпостройка

В воскресенье, 9 июля, в Калужской области произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 05 часов 50 минут поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе.

В деревне Куклеиха на улице Тихой загорелась хозпостройка.

Люди не пострадали, строение полностью уничтожено огнем.

- К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, - уточняют в едомстве. - На место направлен инспектор ГПН.

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