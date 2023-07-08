Дети атомных городов самостоятельно создадут в Обнинске мультфильмы

Юные победители творческого проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация» Росатома слетелись в Обнинск со всей России на образовательный форум. Об этом в субботу, 8 июля, рассказала глава администрации наукограда Татьяна Леонова.

За несколько дней ребятам предстоит создать собственные мультфильмы. Они самостоятельно выполнят весь процесс от сценария до монтажа.

- А мы, конечно, обеспечим детям теплый прием и покажем им Обнинск, - пообещала мэр города.

16 июля на площадке у ГДК состоится торжественное награждение победителей. Транслировать мероприятие будут на все города Росатома. На этом образовательная смена завершится.

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