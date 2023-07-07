Жители Боровского района пожаловались на состояние автобусов на маршруте «Боровск-Обнинск»
В пятницу, 7 июля, РИЦ Боровского района сообщает о жалобе на состояние автобусов на маршруте «Боровск-Обнинск».
— Транспорт старый, того и глядишь рассыпется среди дороги, – рассказывает подписчик группы РИЦ Боровского района. – Кроме того, автобусы периодически опаздывают. Двери часто не работают. Водители «гоняют» и грубят. К тому же у некоторых есть странная привычка перегораживать свободное место для кондуктора. Когда автобус едет и в нём стоит толпа народу – просто неуважение к пассажирам!»
— Мои автобусы в прекрасном состоянии, - отметил предприниматель Сергей ВДОВИН, автобусы которого ходят по этому маршруту. – Каждые полгода они проходят технический осмотр, а также мы сами проверяем их по утрам. Двери могут заедать только зимой, из-за попадающей влаги. Но даже если это и происходит, то всё оперативно исправляем. Водители у нас работают хорошие, если кто-то грубит, снимайте видео или спрашивайте фамилию, будем разбираться. Каждый автобус оборудован системой ГЛОНАСС. Если водитель нарушает скоростной режим, это сразу видно», – отметил он.
Вдовин отметил, что в калужском Минтрансе решили, что служебное место кондуктора не будет доступно для пассажиров.
Пассажир на этом месте затрудняет обзор водителю, во вторых, в темное время суток слепит водителя экраном телефона.
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