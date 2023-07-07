В Калужской области столкнулись «Газель» и фура
В пятницу, 7 июля, около часа ночи в Малоярославецком районе на трассе М-3 «Украина» произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как нам стало известно, 50-летний водитель «Газели» ехал со стороны Москвы в Брянск. Мужчина не рассчитал расстояние и столкнулся с ехавшей впереди фурой под управлением 44-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель «Газели». Он был доставлен в больницу.
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