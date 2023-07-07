Калужская санавиация спасла пенсионерку с травматической ампутацией ноги

В этом году санитарная авиация совершила 79 вылетов. В один из них, медработники эвакуировали из Малоярославецкого района пожилую женщину, которой отрезало ногу косой, сообщили в четверг, 6 июля, в региональном минздраве.

Благодаря оперативной работе калужских врачей конечность спасли.

При таких травмах пациента необходимо быстро доставить в больницу, ведь от этого зависит успех операции.

Санавиация доставляет тяжелых пациентов в 3-4 раза быстрее.

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