В Обнинске на проспекте Маркса сбили пешехода

В четверг, 6 июля, в Обнинске произошло ДТП, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

На проспекте Маркса в 17 часов 24 минуты «Рено Логан» сбил пешехода. Есть пострадавший. Тяжесть его травм уточняется.

По предварительной информации, человека сбили на пешеходном переходе.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

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