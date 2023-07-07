В Обнинске на проспекте Маркса сбили пешехода
В четверг, 6 июля, в Обнинске произошло ДТП, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.
На проспекте Маркса в 17 часов 24 минуты «Рено Логан» сбил пешехода. Есть пострадавший. Тяжесть его травм уточняется.
По предварительной информации, человека сбили на пешеходном переходе.
Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
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