16 отличников из Боровского района наградили медалями «За особые успехи в учении»

На ежегодную церемонию вручения медалей «За особые успехи в учении» отправились 16 отличников из Боровского района. Выпускников, набравших высокие баллы на ЕГЭ, наградил губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщили в среду, 5 июля, в РИЦ Боровского района.

Почетной награды удостоились

- Ученики балабановской первой, второй, третьей и четвертой школ: Евгения Болгова, Никита Дубинчик, Полина Оглоденкова, Софья Узякова, Владимир Соловьев, Ксения Грачева, Вероника Залетова, Елизавета Жеребцова, Андрей Лазарев.

- Выпускники боровской ноосферной школы: Софья Казенкина, Дмитрий Матвеев и Софья Мишина.

- Екатерина Федосеева из ворсинской школы, Елизавета Карякина из ермолинской школы и Виктория Гасиян и Анастасия Елсукова из кривской.

Отличников сопровождали педагоги и заведующая районного отдела образования Наталья Кустова.

По словам Кустовой, данная церемония - интересный и красивый праздник. Организация всегда находится на высшем уровне.

- Торжественность обстановки, поздравление губернатора области запомнятся нашим ребятам на долгие годы. Особую изюминку празднику придало присутствие известного режиссёра Игоря Угольникова, - отметила заведующая отделом образования.

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