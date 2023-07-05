В Боровске составили антирейтинг непобедимых свалок

В среду, 5 июля, в районном информационном центре Боровска огласили адреса четырех свалок, в которых коммунальщики не успевают убирать мусор.

Это площадки на улицах Дзержинского, Некрасова, Берникова и на переулке Текстильном.

По словам представителей сообщества, свалки зарастают со скоростью «куча в день», также там можно выбрать мебель на любой вкус.

- Не успевает машина коммунальщиков отъехать от контейнеров, как к ним уже несут новую «порцию» строительного мусора, мебели, травы и опиленных веток, - отметили представители центра.

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