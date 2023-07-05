В среду, 5 июля, в Малоярославце произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 12 часов 55 минут на улице Московской в Малоярославце столкнулись автомобиль «Чери» и скутер.

В ДТП пострадал человек. Тяжесть его травм уточняется, как и причины аварии.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.