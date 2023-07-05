В первый месяц лета в Обнинске безработными признаны 38 человек

В среду, 5 июля, Центр занятости Обнинска опубликовал статистику за июнь:

- безработными признаны 38 граждан;

- 7 сняты с трудоустройством по направлению ЦЗН;

- 34 человека сняты с учета по безработице всего.

Кроме того, 397 несовершеннолетних были трудоустроены и уже закончили работы в этом месяце. Оказано 152 услуги по профессиональной ориентации ( в том числе 4 услуги по психологической поддержке).

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.