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Музыканты из Обнинска нашли необычное применение борщевику

Софья Фирсова, Фото: Правительство Калужской области
Опубликовано: 05.07.2023 11:54 2 423
Музыканты из Обнинска нашли необычное применение борщевику

Обнинские музыканты из ансамбля «Играй, рожок» на фестивале традиционного народного творчества в Калязине в номере «Во саду ли в огороде» играли на инструментах, сделанных из стволов борщевика, - дождевых палочках и калюке, сообщили во вторник, 4 июля, в Правительстве Калужской области.

Руководитель ансамбля Сергей Никитин рассказал, что творческий коллектив использует инструменты, которые раньше применялись в быту: ложки, косы, пилы.

Также музыканты подражают свисту соловья и других птиц.

По словам мужчины, калюки и свирели очень подходят для имитации природы.

- Если закрыть глаза, кажется, что мы находимся в поле либо в лесу, - отметил Никитин.

Коллектив «Играй, рожок!» стал лауреатом I степени за инструментальное исполнительство. Такую же награду получил обнинский ансамбль танца «КупаVа».

Фольклорный ансамбль «Друженька» занял 3 место.

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Софья Фирсова, Фото: Правительство Калужской области
Опубликовано: 05.07.2023 11:54 2 423
Тэги: общество
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