В Боровском районе подожгли дачу

В понедельник, 3 июля, в садоводческом товариществе «Машково» Боровского района произошел пожар, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

По нашим данным, в первом часу ночи на улице Абрикосовой умышленно подожгли дачу, чтобы уничтожить имущество и нанести вред здоровью человека.

Возгорание было ликвидировано до прибытия МЧС.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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