Жителей и гостей Обнинска приглашают на День семьи, любви и верности
В субботу, 8 июля, в обнинской усадьбе Белкино в честь Дня семьи любви и верности состоится большой концерт на летней эстраде. Выступление начнется в 16:00 и продлится около двух часов, сообщили в Фонде «Усадьба Белкино».
В программу концерта войдут песни о любви советской и современной эстрады.
Русские романсы и песни из кинофильмов прозвучат в исполнении вокальных ансамблей «Малина», «Академ», «Гармония», вокального коллектива «Вдохновение» и солистов города Обнинска.
Вход свободный.
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