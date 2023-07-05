В 500 метрах от деревни Жуковского района нашли гранату времен ВОВ
Во вторник, 4 июля, в Калужской области обезвредили взрывоопасный предмет, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
В лесном массиве Жуковского района, в 500 метрах от деревни Воробьи была найдена граната РГД-33.
На место прибыли специалисты, взрывоопасный предмет был обезврежен.
Жителям Калужской области напоминают, при обнаружении взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним, запомните место находки и незамедлительно сообщите в полицию.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!