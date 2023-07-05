В 500 метрах от деревни Жуковского района нашли гранату времен ВОВ

Во вторник, 4 июля, в Калужской области обезвредили взрывоопасный предмет, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В лесном массиве Жуковского района, в 500 метрах от деревни Воробьи была найдена граната РГД-33.

На место прибыли специалисты, взрывоопасный предмет был обезврежен.

Жителям Калужской области напоминают, при обнаружении взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним, запомните место находки и незамедлительно сообщите в полицию.

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