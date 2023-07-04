532 мигранта поставила на учет в своей квартире жительница Обнинска
Во вторник, 4 июля, УМВД России пол Калужской области сообщает о направлении в суд уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранцев.
Жительница Обнинска обвиняется в фиктивной постановке на учет более 500 иностранцев.
Предварительно известно, что женщина с апреля по октябрь 2022 года поставила на учет в своей квартире в многоэтажке Обнинска 532 гражданина из двух среднеазиатских республик. При этом иностранцы в помещении не проживали.
За постановку на учет женщина получила по тысячи рублей за каждого. Теперь суд рассмотрит уголовное дело.
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