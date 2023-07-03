Руководитель организации в Обнинске затянул строительство дороги
Обнинская прокуратура обнаружила, что руководитель казенного учреждения «Городское строительство» нарушил сроки выполнения строительства дороги на улице Красных Зорь, сообщили в понедельник, 3 июля, в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что муниципальный заказчик незаконно изменил срок выполнения работ, продлив их на 4 месяца.
В связи с этим в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении.
Руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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