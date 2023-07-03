Руководитель организации в Обнинске затянул строительство дороги

Обнинская прокуратура обнаружила, что руководитель казенного учреждения «Городское строительство» нарушил сроки выполнения строительства дороги на улице Красных Зорь, сообщили в понедельник, 3 июля, в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что муниципальный заказчик незаконно изменил срок выполнения работ, продлив их на 4 месяца.

В связи с этим в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении.

Руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.