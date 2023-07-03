Сотрудников ГИБДД Обнинска поздравили с профессиональным праздником

В понедельник, 3 июля, глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова поздравила сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

Глава администрации отметила, что главное в работе ГИБДД – сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения, безопасность и порядок на дорогах страны.

— Работа ответственная и непростая, во многом ее результат зависит и от нас, водителей и пешеходов, – подчеркнула Татьяна Леонова. – Поздравляю сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником! Спокойных дежурств, успехов на службе, здоровья и благополучия!

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