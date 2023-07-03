В Боровске благоустраивают Текиженский овраг

В субботу, 1 июля, глава администрации Боровского района Николай Калиничев рассказал о ходе работ по благоустройству источника в Текиженском овраге.

— Вместе с администрацией города держим на постоянном контроле все этапы строительных работ, – сказал глава администрации. – Радует высокий темп, который держит подрядчик.

Уже установлены сваи, на которых будут смонтированы террасы зоны отдыха и освещение. Создается парковочная площадка: отсыпают основание из песка и гравия. В понедельник, 3 июля, рабочие приступят к укладке гранитной брусчатки входной группы.

— В этом году любимая боровчанами Текижа преобразится, появится ещё одно место притяжения и отдыха: одновременно и на природе, и в самом центре города, – уточнил Калиничев.

Работы идут в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этот проект стал победителем.

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