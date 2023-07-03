В Боровском районе смертность у мужчин выше, чем у женщин

В пятницу, 30 июня, главный врач Боровской центральной районной больницы Наталья Огородникова рассказала, что мужчины в Боровском районе умирают чаще женщин.

Причина проста – мужчины реже обращаются к врачу и «тянут» до последнего.

— Мужчины, как правило, обращаются за помощью несвоевременно, – сказала главный врач. – А ведь в нашей больнице есть комплексное обследование, которое помогает на ранних стадиях выявить заболевания и назначить курс лечения. Но, к сожалению, пользуются этой услугой не все.

Главный врач Боровской ЦРБ призвала всех внимательнее относиться к здоровью.

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