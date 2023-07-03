Серебро и бронзу завоевали спортсмены из Обнинска

В воскресенье, 2 июля, администрация города Обнинска сообщила, что еще двое спортсменов из наукограда привезут в родной город серебряные и бронзовые медали с чемпионата России.

В Зеленоградске Калининградской области проходил девятый этап чемпионата России по волейболу.

Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» успешно выступили на соревнованиях.

Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов заняли третье место, получив бронзу.

Серебро получили Игорь Величко и Максим Сиволап.

— Поздравляем наших спортсменов, ­– говорится в сообщении администрации.

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