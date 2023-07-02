В Обнинске «написали» историю из 130 роз

В субботу, 1 июля, в Обнинске прошла акция «История в розах». Об этом сообщила глава администрации Татьяна Леонова.

В сквере имени Кудрявцевой трудовой десант из взрослых и детей посадил более 130 роз.

- Благоухающий цветник будет радовать горожан во время прогулок и отдыха, - считает мэр наукограда.

Кроме администрации города, ФЭИ и Агентства городского развития, в организации мероприятия приняли участие общественные проекты «Коплю счастье» и «Команда добра».

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