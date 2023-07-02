В Обнинске проходит второй этап кубка России по плаванию

В субботу, 1 июля, во Дворце спорта «Олимп» в Обнинске стартовал 2-ой этап Кубка России по плаванию. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.



Соревнования продлятся до 2 июля.



Сильнейшие пловцы из 51 региона страны приехали в наукоград, чтобы принять участие в борьбе за выход в финал Кубка России.



В первый день турнира воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Мария Каменева стала победительницей на дистанции 100 метров вольным стилем!

Также «золото» завоевал Андрей Николаев на дистанции 50 метров брассом.



Дмитрий Савенко занял второе почетное место на дистанции 200 метров на спине. Он уступил двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Рылову.



Во второй день соревнований Мария Каменева завоевала серебряную медаль в заплыве на дистанции 50 метров на спине.

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