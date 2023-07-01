Студия «Гусли» города Обнинска снимает короткометражный фильм

Студия «Гусли» из Обнинска на кинокомплексе «Военфильм-Медынь» начала снимать игровой короткометражный фильм "КАПИТАН". Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в творческом объединении «Кино в Калуге».

В первый же день съемочную площадку посетил руководитель студии Игорь Угольников. И попал на разбивание тарелки.

- Надеемся у нас все получится и фильм выйдет на экран, - сказал режиссер перед традиционным ритуалом начала съемок.

В сообществе отметили, что проект реализуется при поддержке

Президентского фонда культурных инициатив.

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