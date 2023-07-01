В Обнинске водитель иномарки снес две остановки и врезался в столб

В субботу, 1 июля, в районе 2:30 часов ночи в Обнинске рядом с домом 20 на проспекте Маркса водитель автомашины «Hyundai Solaris» не справился с управлением и сбил два автобусных павильона, после чего врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По словам пресс-службы, водитель с места происшествия скрылся. Пассажир, который находился в салоне машины, доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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