38-летнюю ассистентку кафедры русского языка из Боровска судят за организацию незаконной миграции

В пятницу, 30 июня, прокуратура Боровского района сообщила, что ассистента кафедры русского языка вуза будут судить за организацию незаконной миграции.

Прокуратура обвиняет 38-летнюю жительницу Боровска - ассистента кафедры русского языка высшего учебного заведения и иностранного гражданина в незаконной деятельности.

Женщина за деньги выдавала иностранцам тесты с отмеченными в них правильными ответами, чтобы мигранты успешно сдавали экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Успешная сдача позволяет им получить разрешение на работу или патент.

Таким образом экзамен сдали многие иностранцы, фактически не знающие русский язык.

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