В Обнинске расскажут теорию и научат практике управления электросамокатом

В пятницу, 30 июня, стало известно, что ГИБДД и городские власти проведут занятия по теории и практике управления электросамокатом.

В субботу, 1 июля, в 12:00 часов в Обнинске на площади у Триумф-Плазы пройдет спецпиальная профилактическая акция, посвященная передвижению на электросамокатах. На площади проведут теоретически и практические занятия.

Напомним, ранее в Калуге самокатчик выехал на встречную и попал в аварию, а в мае самокатчик снес коляску с годовалым ребенком в Обнинске и сбежал.

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