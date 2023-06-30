В Обнинске открыли Кубок России по плаванию
В пятницу, 30 июня, в Обнинске открыли Кубок России по плаванию, об этом рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
- Сегодня сильнейшие пловцы из 51 региона страны встретились в первом наукограде России, чтобы побороться за медали 2-ого этапа Кубка России по плаванию и возможность пройти в финал Кубка России.
Торжественное открытие прошло во Дворце спорта «Олимп» города Обнинска.
Здесь же три дня будут идти соревнования.
- Для спортсменов важна поддержка, потому приглашаю жителей региона на соревнования, - призываем министр спорта. - Вход свободный.
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