В пятницу, 30 июня, в Обнинске открыли Кубок России по плаванию, об этом рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Сегодня сильнейшие пловцы из 51 региона страны встретились в первом наукограде России, чтобы побороться за медали 2-ого этапа Кубка России по плаванию и возможность пройти в финал Кубка России.

Торжественное открытие прошло во Дворце спорта «Олимп» города Обнинска.

Здесь же три дня будут идти соревнования.

- Для спортсменов важна поддержка, потому приглашаю жителей региона на соревнования, - призываем министр спорта. - Вход свободный.

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