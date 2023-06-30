Фонтан в Боровске никак не могут починить

В пятницу, 30 июня, РИЦ Боровского района сообщает, что боровскому фонтану «Пусть светит» опять нужен ремонт.

Чаша фонтана пропускала воду и ранее. Её уже чинили, промазали особым составом, не пропускающим воду, дважды.

Но результата нет. Течет.

Теперь власти думают, как можно отремонтировать фонтан, чтобы не менять чашу - денег на замену пока нет.

- Нужно отлить в основании бассейна пластиковую или акриловую ёмкость, а сверху выложить всё мозаикой из плитки, сказал заместитель главы боровской администрации по городскому хозяйству Николай ОСЕЕВ. - Тогда проблем с обслуживанием станет меньше. Да и вода уж точно уходить не будет.

Если среди жителей есть специалисты, их предложения рассмотрят.

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