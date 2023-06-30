Главный врач ЦРБ Боровского района ответит на вопросы жителей

В пятницу, 30 июня, пройдет прямой эфир главным врачом Боровской ЦРБ Натальей Огородниковой, об этом сообщает администрация Боровского района.

В 15:00 начнется трансляция, главврач расскажет о здравоохранении на территории района, ремонте районной ЦРБ и о многом другом.

Жители могут задавать свои вопросы в комментариях к посту в официальной группе районной администрации, а ответы на них врач даст в прямом эфире.

Смотреть прямой эфир можно по ссылке.

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