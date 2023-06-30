Научно-образовательный центр атомных технологий откроют в Обнинске

В четверг, 29 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о масштабном проекте, который будет реализован в нашем регионе.

Международный научно-образовательный центр атомных и смежных технологий создадут в Обнинске на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

- Проект масштабный, очень важный, - подчеркнул Владислав Шапша. - Среди его участников: Госкорпорация «Росатом», МИФИ, министерство науки и высшего образования РФ, Калужская область. Работа предстоит большая.

Эксперты два дня работали над концепцией Центра, а в четверг, 29 июня, Владислав Шапша, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко обсуждали результаты.

- Идеальное место, точка концентрации компетенций по подготовке ядерщиков», - отметил губернатор. - Благодарю Алексея Евгеньевича Лихачева за высокую оценку потенциала Калужской области для реализации проекта именно у нас.

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