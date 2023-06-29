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Тренер обнинского «Кванта» поставит против Дзюбы двух футболистов

Софья Фирсова
Опубликовано: 29.06.2023 15:50 0 545
Тренер обнинского «Кванта» поставит против Дзюбы двух футболистов

В среду, 28 июня, на пресс-конференции главный тренер обнинского футбольного клуба «Квант» Олег Морозов рассказал о предложении московского «Локомотива» сыграть с ними матч.

Игра с основным составом московского «Локомотива» запланирована на 14 июля.

- Нас пригласил сам клуб. На самом деле представить, что футбольный клуб «Локомотив» пригласит обнинский «Квант» на игру» ещё 10 лет назад было невозможно, - рассказал Морозов. - А сейчас мы готовимся к мачте на их центральном стадионе.

Тренер отметил, что такой шанс выпадает раз в жизни. Многие дети живут с мечтой сыграть против московского «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и до этой мечты не доходят.

Для нас это будет испытание, но даже если мы проиграем 10:0, мы все равно поедем. Этот тот матч, ради которого стоило вообще заниматься футболом, отметил Морозов. - Вот только кого против Дзюбы поставим играть? Двоих поставим, друг на друга.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 29.06.2023 15:50 0 545
Тэги: общество спорт
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