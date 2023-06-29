Mercedes-Benz жительницы Малоярославецкого района арестовали из-за долгов
В среду, 28 июня, УФССП России по Калужской области рассказало, что в Малоярославецком районе выплачен долг после ареста автомобиля.
В Малоярославецком отделении судебных приставов с весны этого года находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы.
Женщина по решению суда была обязана вернуть кредитной организации долг в 98 тысяч рублей.
Добровольно долг она не погасила. Приставы приняли меры: арестовали счета женщины в банках и взыскали исполнительский сбор в 7 тысяч рублей.
В собственности у леди оказался Mercedes-Benz R 350. Авто арестовали.
Такие действия приставов заставили леди поторопиться. Чтобы не потерять авто, дама сразу выплатила 105 тысяч рублей. Арест с машины был снят.
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