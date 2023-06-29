В Обнинске мальчик стал первоиспытателем вакцины, расщепляющей белок

В среду, 28 июня, телеканал ГТРК сообщил о старте испытаний нового медицинского препарата, который способен облегчить жизнь многих больных непереносимостью белка — элемента, который необходим для полноценного развития организма.

Никита Ковриго из Обнинска родился именно с таким заболеванием. Спустя 16 лет жесткой диеты, мальчику удалось начать жить полноценно – он получил препарат, расщепляющий белок во всем организме.

На протяжении всей жизни мальчику нельзя было есть молоко, мясо, мучное и даже многие крупы. Для восполнения недостатка белка Никите прописали специальную смесь.

Благодаря вакцине, мальчик живет обычной жизнью, но решиться сделать укол было трудно. Никита стал первым в стране, кто получил препарат после его появления.

-Моя жизнь изменилась колоссально. Если я раньше не мог даже одну маленькую сосиску съесть, то сейчас я могу их хоть килограммами уплетать, - рассказывает юноша. И постоянно ем бутерброды с колбасой, с рыбой. В общем, все себе позволяю.

Дорогим препаратом мальчика смогут обеспечивать до 19 лет за счет одного из благотворительных фондов. Сейчас правительство Калужской области обсуждает возможность обеспечения таким препаратом за счет средств бюджета.

В год в регионе с подобным заболеванием рождается как минимум один ребенок.

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