В Жукове проведут диспансеризацию населения в мобильном ФАПе
В четверг, 29 июня, администрация Жуковского района сообщает, что 4 июля с 10:00 до 13:00 жители Жукова смогут пройти диспансеризацию.
Мобильный ФАП будет работать на площадке около ГДК города Жукова.
Чтобы пройти диспансеризацию, при себе достаточно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Администрация подчеркивает, что работать мобильный ФАП будет до последнего пациента.
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