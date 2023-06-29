В Жукове проведут диспансеризацию населения в мобильном ФАПе

В четверг, 29 июня, администрация Жуковского района сообщает, что 4 июля с 10:00 до 13:00 жители Жукова смогут пройти диспансеризацию.

Мобильный ФАП будет работать на площадке около ГДК города Жукова.

Чтобы пройти диспансеризацию, при себе достаточно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Администрация подчеркивает, что работать мобильный ФАП будет до последнего пациента.

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