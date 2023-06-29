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В Обнинске поймали 40 нелегальных мигрантов

Софья Фирсова, Фото и видео: МВД МЕДИА
Опубликовано: 29.06.2023 09:31 0 428
В Обнинске поймали 40 нелегальных мигрантов

28 июня при проведении профилактического мероприятия сотрудники полиции доставили в отдел 41 приезжего. В отношении 40 мигрантов были составлены административные протоколы, сообщили в пресс-службе МВД.

Тридцать четыре приезжих нарушили правила въезда и проживания в РФ, трое уклонялись от исполнения административного наказания, двое нарушили трудовое законодательство. Еще один уроженец ближнего зарубежья нарушил установленные ограничения на работу.

Профилактические мероприятия по охране общественного порядка на территории региона продолжаются.

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Софья Фирсова, Фото и видео: МВД МЕДИА
Опубликовано: 29.06.2023 09:31 0 428
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