В Обнинске пройдет первый экофестиваль «Твой след»
В среду, 28 июня, администрация города Обнинска сообщила, что в городе пройдет первый экофестиваль «Твой след». Его организовали экоактивисты.
Экоактивисты Обнинска организовали новый фестиваль про людей, вещи и наши с ними отношения.
2 июля в 12:00 обнинцам расскажут, что делать с ненужными вещами. Всех приглашают на танцплощадку клуба «Ритм» по адресу улица Кончаловского, 8.
Организаторы подготовили лекции, мастер-классы, гараж-сейл, творческое ателье по преображению старых вещей, обмен цветочными растениями и детскими игрушками, бьюти-расхламление и многое другое!
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