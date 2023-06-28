В Обнинске пройдет первый экофестиваль «Твой след»

В среду, 28 июня, администрация города Обнинска сообщила, что в городе пройдет первый экофестиваль «Твой след». Его организовали экоактивисты.

Экоактивисты Обнинска организовали новый фестиваль про людей, вещи и наши с ними отношения.

2 июля в 12:00 обнинцам расскажут, что делать с ненужными вещами. Всех приглашают на танцплощадку клуба «Ритм» по адресу улица Кончаловского, 8.

Организаторы подготовили лекции, мастер-классы, гараж-сейл, творческое ателье по преображению старых вещей, обмен цветочными растениями и детскими игрушками, бьюти-расхламление и многое другое!

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