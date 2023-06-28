В Обнинске из-за непогоды отменяют мероприятия
В среду, 28 июня, администрация города Обнинска сообщила о переносе нескольких мероприятий в связи с погодными условиями.
Так, концерт «Энергия улиц», запланированный сегодня в Городском парке переносится на 12 июля из-за неблагоприятного прогноза погоды.
Прием граждан юристами Уполномоченного по правам человека в Калужской области, запланированный на сегодня, тоже переносится, прием пройдет 30 июня с 11:00 до 14:00 в Доме ученых (к. 203).
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