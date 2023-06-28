В Обнинске прошел детский фестиваль

Во вторник, 27 июня, администрация города Обнинска рассказала о фестивале «Планета мирный Атом», который состоялся в наукограде.

Фестиваль детского рисунка «Планета Мирный Атом» был организован Физико-энергетическим институтом им. А.И. Лейпунского.

Ребята рисовали на асфальте возле ДК ФЭИ разноцветными мелками. Рисунки получились яркими, интересными, а главное – добрыми!

В этот день чествовали финалистов программы «Школьник Росатома – собери портфель пятерок» – трудолюбивых, старательных и успешных ребят, родственники которых работают в ФЭИ. Всего в финал вышли 77 учеников: круглыми отличниками стали 10 человек, 14 ребят по итогам года получили меньше трех четверок.

- Поздравляем ребят с хорошими результатами! – сказали в администрации Обнинска. – Желаем стремиться к знаниям и покорять новые вершины!

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