В Обнинске прошел детский фестиваль
Во вторник, 27 июня, администрация города Обнинска рассказала о фестивале «Планета мирный Атом», который состоялся в наукограде.
Фестиваль детского рисунка «Планета Мирный Атом» был организован Физико-энергетическим институтом им. А.И. Лейпунского.
Ребята рисовали на асфальте возле ДК ФЭИ разноцветными мелками. Рисунки получились яркими, интересными, а главное – добрыми!
В этот день чествовали финалистов программы «Школьник Росатома – собери портфель пятерок» – трудолюбивых, старательных и успешных ребят, родственники которых работают в ФЭИ. Всего в финал вышли 77 учеников: круглыми отличниками стали 10 человек, 14 ребят по итогам года получили меньше трех четверок.
- Поздравляем ребят с хорошими результатами! – сказали в администрации Обнинска. – Желаем стремиться к знаниям и покорять новые вершины!
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!