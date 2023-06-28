Жительница Обнинска отбилась от мошенников

В среду, 28 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту покушения на мошенничество.

Его подала жительница Обнинска, которую аферисты пытались обмануть на 1 миллион рублей.

Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником органов и сообщил о том, что связался с ней в рамках расследования уголовного дела.

Для убедительности он даже скинул женщине в мессенджер фото своего удостоверения и копию поручения о возбуждении уголовного дела, в котором были указаны реальные паспортные данные жительницы наукограда.

Псевдосиловик сообщил, что преступники пытаются от ее имени оформить займы на крупную сумму.

- Далее к телефонному разговору присоединился якобы специалист финансово-кредитной организации, - сообщают в УМВД подробности развития аферы. - Он рекомендовал женщине проследовать в банк, продолжить процедуру оформления уже одобренных четырех кредитов на общую сумму около 1 миллиона рублей и перечислить деньги на выделенный для этих целей некий безопасный счет. Что, со слов незнакомца, не позволит третьим лицам довести свой преступный замысел до конца.

Но женщина поняла, что это развод и послала мошенников куда подальше. Те обиделись и начали угрожать ей уголовной ответственостью за финансирование криминальных структур. Когда же это не подействовало, так осерчали, что попытались от ее имени подать в банк заявку на блокировку ее банковской карты, по причине потери карты и паспорта.

Когда жительница Обнинска узнала об этом, то осерчала уже она и написала заявление в полицию

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, пытавшихся совершить противоправное деяние, - говорят в полиции.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.