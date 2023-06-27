В Обнинске женщина обматерила сотрудников магазина и укусила полицейского
Во вторник, 27 июня, прокуратура Калужской области рассказала о решении суда по делу о насилии в отношении представителя власти.
В апреле этого года в Обнинске 33-летняя пьяная женщина пришла в магазин Wildberries. Обматерила сотрудников, вела себя с ними агрессивно.
На место вызвали полицию. На просьбу полицейского прекратить такое поведение, женщина разошлась еще больше.
Она дважды толкнула мужчину, затем укусила в предплечье правой руки.
Суд признал даму виновной, ей назначили штраф в 50 000 рублей.
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