В Обнинске женщина обматерила сотрудников магазина и укусила полицейского

Во вторник, 27 июня, прокуратура Калужской области рассказала о решении суда по делу о насилии в отношении представителя власти.

В апреле этого года в Обнинске 33-летняя пьяная женщина пришла в магазин Wildberries. Обматерила сотрудников, вела себя с ними агрессивно.

На место вызвали полицию. На просьбу полицейского прекратить такое поведение, женщина разошлась еще больше.

Она дважды толкнула мужчину, затем укусила в предплечье правой руки.

Суд признал даму виновной, ей назначили штраф в 50 000 рублей.

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