Волейболистки из Обнинска заполучили призовые места на чемпионате в Костроме

Обнинские волейболистки завоевали «золото» и «серебро» на 2 этапе чемпионата центрального федерального округа по пляжному волейболу среди мужчин и женщин, сообщили во вторник, 27 июня, в региональном минспорта.

Соревнования прошли 25 июня в Костроме. В них приняли участие дуэты из 5 регионов страны.

Три женские пары представили волейбольный клуб «Обнинск».

В женском финале воспитанницы Ольги Федотовой Виктория Ямалетдинова и Евдокия Староверкина среди 7 пар завоевали золотые медали.

2 место заняли подопечные тренера Ивана Головина Полина Тышкевич и Маргарита Григорьева.

Екатерина Шевцова и Дарья Гордеева заняли четвертую строчку итоговой турнирной таблицы.

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