Волейболистки из Обнинска заполучили призовые места на чемпионате в Костроме
Обнинские волейболистки завоевали «золото» и «серебро» на 2 этапе чемпионата центрального федерального округа по пляжному волейболу среди мужчин и женщин, сообщили во вторник, 27 июня, в региональном минспорта.
Соревнования прошли 25 июня в Костроме. В них приняли участие дуэты из 5 регионов страны.
Три женские пары представили волейбольный клуб «Обнинск».
В женском финале воспитанницы Ольги Федотовой Виктория Ямалетдинова и Евдокия Староверкина среди 7 пар завоевали золотые медали.
2 место заняли подопечные тренера Ивана Головина Полина Тышкевич и Маргарита Григорьева.
Екатерина Шевцова и Дарья Гордеева заняли четвертую строчку итоговой турнирной таблицы.
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