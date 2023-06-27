Прокуратура заставила управляющую компанию Обнинска вернуть жителям более 340 тысяч рублей

Во вторник, 27 июня, прокуратура города Обнинска рассказала о результатах проверки по жалобе жителей многоквартирного дома на завышение платы за коммунальные услуги.

Установлено, управляющая компания нарушила правила расчета и начислила жителям лишнюю плату за электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение.

Прокуратура добилась возмещения более 340 тысяч рублей.

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